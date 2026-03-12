FGS Global ernennt Jean-Manuel Richier zum Senior Advisor. Richier verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei Instituten wie HSBC, Blackstone, Goldman Sachs, Citigroup und J.P. Morgan, wo er Verwaltungsräte und Führungsteams zu Kapitalmärkten, Fusionen und Übernahmen sowie komplexen Transaktionen in Europa, den USA und Asien beraten hat. Zuletzt war er Co-Leiter des Global Banking und Leiter des Investment Banking für die HSBC in Kontinentaleuropa.
12.03.2026
FGS Global
Jean-Manuel Richier wird Senior Advisor
Die Kommunikationsberatung holt einen erfahrenen Investmentbanker ins Team.
