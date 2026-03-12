FGS Global: Jean-Manuel Richier wird Senior Advisor

Publiziert am 12.03.2026

FGS Global ernennt Jean-Manuel Richier zum Senior Advisor. Richier verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei Instituten wie HSBC, Blackstone, Goldman Sachs, Citigroup und J.P. Morgan, wo er Verwaltungsräte und Führungsteams zu Kapitalmärkten, Fusionen und Übernahmen sowie komplexen Transaktionen in Europa, den USA und Asien beraten hat. Zuletzt war er Co-Leiter des Global Banking und Leiter des Investment Banking für die HSBC in Kontinentaleuropa.

Bei FGS Global wird er Kunden in den Bereichen Börsenpositionierung, Investor Engagement und strategischer Finanzkommunikation beraten und das Angebot in den Bereichen Equity Advisory und Investor Relations in Europa ausbauen. Die Beratung ist seit 2021 mit einem Team in der Schweiz präsent.

Richier selbst sagt: «Finanzmärkte, Geopolitik und die Erwartungshaltungen von Entscheidern verflechten sich immer enger miteinander. Der integrierte Beratungsansatz, der Strategie, Kapitalmarktfragen und Reputation verbindet, ist ideal, um Entscheider durch hochkomplexe Herausforderungen zu führen.» (pd/cbe)