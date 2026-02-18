Publiziert am 18.02.2026

Die Zusammenarbeit ist per sofort in Kraft getreten und umfasst in einem ersten Schritt den deutschsprachigen Teil des Landes, teilt Jenni Kommunikation (JeKo) mit. Im Fokus der PR-Aktivitäten stehen der Aufbau von Medienkontakten sowie die Pflege von Beziehungen zu Influencern und weiteren Zielgruppen. Zudem sollen Testmöglichkeiten für Interessierte geschaffen werden.

Nothing wurde 2020 von Carl Pei in London gegründet. Das Unternehmen ist vor allem für seine Smartphones sowie Audio-Produkte bekannt. Seine neue Smartphone-Serie wird im März vorgestellt. (pd/spo)