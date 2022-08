SRF: Jérôme Jacky ist neuer Leiter Medienstelle

Die Leitung der Medienstelle von SRF ist wieder besetzt: Seit dem 22. August ist Jérôme Jacky in der Funktion als Leiter Medienstelle und Mediensprecher tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. Er folgt auf Stefan Wyss, der das Unternehmen Ende Mai verlassen hat (persoenlich.com berichtete).

Von Anfang 2020 bis Juli 2022 amtete der 32-jährige Jérôme Jacky als Beauftragter Information und Kommunikation in der Infrastrukturfiliale Winterthur beim Bundesamt für Strassen Astra. Zuvor war der gebürtige Aargauer unter anderen als Projektmitarbeiter in der Kommunikationsagentur Weissgrund, im Kommunikations- und Marketingteam des Bluesfestivals Baden sowie als freier Journalist für die Aargauer Zeitung tätig. An der Universität Basel hat Jérôme Jacky einen Master in Geschichte und Deutscher Philologie erworben und am Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern ein CAS in Media Relations absolviert.

«Gegenüber externen Medien fungiert die Medienstelle als Schnittstelle: Sie vermittelt Medienschaffenden Kontakte und Auskünfte zu Unternehmen und Programm, informiert gezielt via Medienportal sowie an regelmässig stattfindenden Medienveranstaltungen. Als langjähriger Mediensprecher und ehemaliger Journalist kennt Jérôme Jacky all diese Bedürfnisse der Medienschaffenden bestens», wird Andrea Wenger, Bereichsleiterin Media Relations, zitiert.