Alex Blunschi: Job als Co-Host bei Demenz-Podcast

Publiziert am 06.10.2025

Der Demenz-Podcast Chopfsach startet mit einer neuen Besetzung in die dritte Staffel: Der ehemalige Leiter der beiden Radiosender SRF 3 und SRF Virus, Alex Blunschi, übernimmt ab sofort die Rolle des Co-Hosts an der Seite von Demenz-Expertin Judith Kronbach, teilt die Podcastschmiede, die das Format produziet, mit. Der selbständige Moderator und Storyteller löst damit Schauspielerin Verena Bosshard ab, die die ersten beiden Staffeln mitgestaltet hatte.

Blunschi bringt nicht nur langjährige Medien- und Radio-Erfahrung mit, sondern auch eine persönliche Perspektive: Als Sohn von Eltern mit Demenz kennt er die Herausforderungen aus Angehörigen-Sicht. Nach 25 Jahren in der Medienbranche hatte sich Blunschi Ende 2023 selbständig gemacht und eine Storytelling-Firma gegründet (persoenlich.com berichtete).

Produziert wird Chopfsach von der Podcastschmiede in Winterthur. Hauptpartnerin ist die Stiftung Plattform Mäander, weitere Unterstützung kommt von Lundbeck und Alzheimer Schweiz. (pd/spo)