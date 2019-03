Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) müssen in diesem Jahr 70 neue Trampilotinnen und Trampiloten suchen. Dieser Bedarf ergebe sich aus der normalen Fluktuation, Pensionierungen sowie der bevorstehenden Leistungserweiterung durch die Verlängerung der Tramlinie 2 nach Schlieren, heisst es in einer Mitteilung. Nebst dem bestehenden Rekrutierungsangebot gehen die VBZ noch einen Schritt weiter und starten eine einwöchige Rekrutierungsaktion.

Vom 23. bis 30. März 2019 öffnen die VBZ am Goldbrunnenplatz einen Pop-up-Shop für angehende Trampilotinnen und Trampiloten. Interessierte Personen erhalten in der «VBZ Job Box», jeweils von 12 bis 20 Uhr Einblicke aus erster Hand und erfahren bei einen Sofort-check, ob sie sich für diesen Beruf eignen. «Hier transparent zu sein ist für die VBZ ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes. Wir wollen den Interessenten zeitnah eine ehrliche Rückmeldung geben», wird Sarah Gemperle, Leiterin Personalmanagement bei den VBZ, in der Mitteilung zitiert. Wer sich eines der limitierten Tickets sichert, kann im Berufsinfotram seinen künftigen Arbeitsort «live» erleben oder auf dem «heissesten Bewerberstuhl der Stadt» Platz nehmen.

Trampilotinnen und Trampiloten pilotieren die Tramzüge sicher, vorausschauend und zuverlässig von frühmorgens bis spätabends durch den dynamischen Stadtverkehr. «Diese nicht alltägliche Aufgabe mit grosser Verantwortung verlangt nach zuverlässigen und belastbaren Persönlichkeiten», so Gemperle weiter. «Für dieses anspruchsvolle Berufsbild mit unregelmässigen Arbeitszeiten zu qualitativ guten Bewerbungen zu kommen ist eine Herausforderung und verlangt immer wieder nach neuen Ideen in der Rekrutierung.» (pd/wid)