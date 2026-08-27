Publiziert am 27.08.2026

Die beiden Stellenportale der Zürcher Dpi Publishing Service AG haben ihren Webauftritt erneuert. Unternehmen können neu Videos direkt in ihre Anzeigen einbinden, dazu ein kurzes Firmenporträt und Angaben zu den Anstellungsbedingungen stellen.

Videos machten Unternehmenskultur und Team «spürbar» und verbesserten zugleich die Auffindbarkeit von Inseraten in Suchmaschinen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Ausgeschriebene Stellen erscheinen laut Mitteilung zusätzlich in einem Netzwerk fachspezifischer Schweizer Medien. Nach eigenen Angaben gleichen die Portale jede Stelle mit über 3500 Profilen bei ictjobs.ch und über 8000 bei medienjobs.ch ab und benachrichtigen passende Kandidatinnen und Kandidaten per E-Mail. Stellensuchende können ein kostenloses Job-Abo einrichten und einen Online-Lebenslauf anlegen, mit dem sie sich ohne Begleitschreiben bewerben.

Technisch umgesetzt hat den Relaunch die Zürcher flake GmbH unter der Leitung von Markus Böniger, das UX/UI-Design stammt von Jewgeni Kravchenko.

medienjobs.ch besteht seit 1998, ictjobs.ch seit 2012. Den Webauftritt von medienjobs.ch hatte die Betreiberin zuletzt vor zehn Jahren überarbeitet (persoenlich.com berichtete). Im Oktober 2024 folgte eine neue Portalsoftware. (pd/nil)