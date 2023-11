Moviemaint: Jonas Ballmann ist neuer Partner

Jonas Ballmann stösst als Partner und Geschäftsleitungsmitglied zu Moviemaint. Der SRF-Videoproduzent und Absolvent des Masterstudiengangs «Film» an der Zürcher Hochschule der Künste soll gemeinsam mit seinem Team innovative Ansätze in Strategie und Kreation einbringen, um den wachsenden Herausforderungen im Film- und Videobereich gerecht zu werden, heisst es in der Mitteilung.

«Nach zehn Jahren MovieMaint als reine Filmproduktionsfirma ist eine Reformation notwendig, und auch die Leistungen sollen zeitgemäss nicht nur erweitert, sondern müssen nachhaltiger, zugänglicher, smarter und umfangreicher werden. Deshalb haben wir aus der Filmproduktion eine Filmagentur mit einem creator-driven Ansatz geschaffen», wird der Neuzugang in der Mitteilung zitiert. Dieser Wandel solle auch in wenigen Wochen unter dem Slogan «Zeit, es auf den Punkt zu bringen» in einer Rebranding-Kampagne spürbar werden.

Konkret möchte das neu aufgebaute Team, zu dem auch die Markenpsychologin Lena Heck gehört, mit reduzierten Ansätzen den hohen Ansprüchen bei Werbe- und Unternehmensfilmen gerecht werden. Auch bei schlankeren Projekten soll dadurch «Grosses Kino» möglich werden. Nach dem Motto: «Simple. Cinematic», wie auch der neue Marken-Claim lauten soll.

Die inhabergeführte Filmagentur Moviemaint GmbH ist seit dem Gründungsjahr 2014 stetig gewachsen. Die Firma ist seit der Neuausrichtung nicht nur im TV- und Corporate-Format unterwegs, sondern produziert auch hochwertige Werbekampagnen. Heute arbeiten neun Mitarbeitende, darunter Spezialisten aus dem Bereich der Produktion, Kamera, Schnitt, Sound Design, Marketing und Kreation, und betreuen Marken wie Sunrise, SRF, die Post, Axpo, Emmi, Hublot, ÖKK, SOB sowie viele Touristendestinationen wie Davos Klosters und Lenzerheide. (pd/wid)