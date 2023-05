Grip: Jonas Wittwer stösst von Mammut zur Agentur

Jonas Wittwer, bisher Head of Corporate Communication bei der Mammut Sports Group, ist zum 1. April 2023 als Senior PR Consultant zur Zürcher Kommunikationsagentur Grip gewechselt. Dort wird der 31-Jährige insbesondere Kunden aus den Bereichen Technologie, Finanzen und Lifestyle betreuen.

«Ich freue mich sehr, nach erfolgreichen Jahren bei Mammut wieder auf die Agenturseite zurückzukehren. Mich reizt die Aufgabe sehr, eine Bandbreite von Kunden mit ihren unterschiedlichen Zielen und Bedürfnissen unterstützen zu dürfen», sagt er. «Technologie- und Lifestyle-Themen haben mich beruflich und privat immer begleitet. Grip und ich kennen uns gut. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits intensiv zusammengearbeitet, und das immer sehr gerne, weshalb wir die weitere Zukunft nun gemeinsam angehen.»

Wittwer begann seine PR-Karriere 2016 als Kommunikationsberater in einer PR-Agentur in Zollikon ZH und wechselte 2019 zu Mammut. Anfangs als Kommunikationsberater tätig, stieg er 2020 zum Group Communications Chef und noch im selben Jahr zum Head Of Corporate Communication auf. Daneben war er mehr als zehn Jahre Unihockey-Torwart in der höchsten Schweizer Liga für die Top-Clubs GC und Alligator Malans sowie in der Schweizer Nationalmannschaft.

«Mit Jonas Wittwer heissen wir einen weiteren Topshot in unserem Team willkommen, der nicht nur beruflich hervorragend ist, sondern auch den Erfolg im Spitzensport kennt und diese Erfahrung ebenso einbringt. Seine Kompetenz kann er bei der Weiterentwicklung von Grip als auch bei der Betreuung von Technologie-, Finanz- und Lifestyle-Kunden in einem kompetitiven Umfeld unter Beweis stellen», wird Patrick Milo, Managing Partner von Grip, zitiert. (pd/wid)