Stuiq

«Josy» für die Stadt Zürich kreiert

Auf dem Josefareal wird als Zwischennutzung ein Angebot für Kreislaufwirtschaft geplant. Im «Josy» – so der neue Name – soll die Bevölkerung Möglichkeiten für Sharing, Reparatur und Ausleihe von Gegenständen erhalten und so Kreislaufwirtschaft erleben können.