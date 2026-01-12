Souffleur/Sixa: Jouni Epper und Ian Schäfer spannen zusammen

Publiziert am 12.01.2026

Das vereinte Leistungsspektrum der beiden Agenturen umfasst die Analyse bestehender Kommunikationslandschaften, strategische Planung sowie die Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsmassnahmen, wie Souffleur und Sixa in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben. Der Fokus liegt auf der Steigerung der Wirkung und dem effizienten Einsatz von Budgets und Ressourcen. Ziel sei es, Unternehmen eine konsistente und wirksame Kommunikation an allen relevanten Kontaktpunkten zu ermöglichen, so die Agenturen weiter.

Neben der Beratung bieten die Agenturen auch Umsetzungsleistungen an – von einzelnen On- und Offline-Massnahmen bis zu integrierten Kampagnen. Das gemeinsame Team umfasst über 20 Mitarbeitende.

Souffleur wird von Jouni Epper geführt, Sixa von Ian Schäfer. (pd/nil)