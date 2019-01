Communicators: Journalist Peter Manhart wird Partner

Die Kommunikationsgruppe Communicators konnte den Wirtschafts- und Finanzredaktor Peter Manhart als Partner und Geschäftsleitungsmitglied gewinnen. Er wird seine Expertise im Bereich Finanzkommunikation einsetzen und Kunden aus dem Banken-, Vermögensverwaltungs- und Vorsorgebereich betreuen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Meine Erfahrung im Content Management und im Storytelling zu Finanzthemen und mein breites Netzwerk, das ich in den letzten 15 Jahren aufgebaut habe, kann ich bestens in meine neue Funktion bei Communicators einbringen. Zudem freue ich mich darauf, jetzt auch unternehmerisch aktiv zu sein», wird Manhart in der Mitteilung zitiert.

«Peter Manhart ist die ideale Verstärkung für unser Finanzteam», so Christian Weber, Partner und VR-Präsident von Financial Communicators, dem Finanzbereich der Communicators-Gruppe. «Als langjähriger Journalist weiss er, welche Inhalte von den Medien aufgenommen werden. Zudem kennt er als ehemaliges Kadermitglied einer Grossbank die Bedürfnisse der Kunden. Mit 43 Jahren gewährleistet Peter Manhart eine nachhaltige Nachfolgelösung in der Agentur und eine anhaltend hohe Qualität der Dienstleistungen», so Weber weiter.

Manhart arbeitete nach seinem Publizistik-Studium an der Universität Zürich zuerst als IT-Spezialist, bevor er sich dem Journalismus zuwandte. So war er in einigen führenden Deutschschweizer Wirtschafts- und Finanzpublikationen tätig: von 2001 bis 2010 in verschiedenen Ressorts bei der «Finanz und Wirtschaft», danach als stellvertretender Chefredaktor beim Anlegermagazin «Stocks» und ab 2013 als Investmentspezialist bei der «Bilanz». Von 2013 bis 2015 betreute er als Product Specialist ein Investment-Writing-Projekt der UBS. Seither führt er das Invest-Ressort der «Handelszeitung». (pd/cbe)