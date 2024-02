Swiss Innovation Forces: Julian Thorner stösst zu neuer Armee-Agentur

Mit Julian Thorner erhalten die Swiss Innovation Forces, die Innovationsagentur der Schweizer Armee, ab April 2024 weitere Verstärkung in der Kommunikationsabteilung. Mit über zehn Jahren Erfahrung als Moderator in verschiedenen Bereichen der Medienlandschaft, darunter TV, Radio, Online, Podcasts und Liveauftritte, bringe Thorner eine vielseitige Expertise mit, heisst es in der Mitteilung. Dazu komme eine langjährige Militärkarriere: Aktuell leistet der ehemalige Scharfschützen Zugführer Dienst als Presse- und Informationsoffizier (PIO) des Infanteriebataillon 61, im Rang eines Hauptmanns.

Beruflich war Julian Thorner zuletzt in der Unternehmenskommunikation bei Schweiz Tourismus aktiv, wo er als Projektmanager für Media Relations sowie als Mediensprecher fungierte (persoenlich.com berichtete). Mit dieser Erfahrung wird er als Senior Communications Specialist in seiner neuen Rolle dazu beitragen, die Verbindung zwischen Innovation und Kommunikation weiter zu stärken und die Interessen der Swiss Innovation Forces gegenüber den Medien zu vertreten.

«Ich schätze mich unglaublich glücklich, in so einem sicheren Land wie der Schweiz leben zu dürfen. Schon immer war es für mich deshalb eine Selbstverständlichkeit, meinen Teil dazu beizutragen - in meinem Fall seit 16 Jahren als Angehöriger der Schweizer Armee. Es freut mich ausserordentlich, im Team der Swiss Innovation Forces nun auch meine beruflichen Fähigkeiten als Kommunikator und Medienspezialist voll zum Tragen zu bringen», kommentiert Thorner seine neue Rolle. (pd/wid)