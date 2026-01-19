Clou: Kaffeerösterei erhält neues Erscheinungsbild

Das bestehende Logo wurde nur geringfügig angepasst, um die Wiedererkennung der Marke zu erhalten, schreibt die Agentur Clou in einer Medienmitteilung. Die übrigen Branding-Elemente wie Farbgebung, Illustrationen und Bildsprache entwickelte Clou neu. Geometrische Illustrationen, die auf der quadratischen Logoform basieren, bilden zentrale Gestaltungselemente.
Die ersten Komponenten des neuen Markenauftritts – Website und Geschäftspapiere – wurden 2024 umgesetzt. Ende 2025 erfolgte der Rollout der neu gestalteten Kaffeeverpackungen und Etiketten. Bei der Materialwahl entschied sich Rast gegen eine matte Ausführung, da diese eine zusätzliche Kunststoffschicht erfordert hätte. Die Vorderseite der Verpackungen bleibt weitgehend unverändert, während Seiten und Rückseite dem neuen Design entsprechen.
Rast Kaffee ist seit 100 Jahren als Familienunternehmen tätig und beliefert Kunden aus Hotellerie, Gastronomie und Detailhandel. Zu den Grosskunden zählt McDonald's. Bis 2024 röstete das Unternehmen den Kaffee für den Caffè Latte von Emmi. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Rast: Beatrice Rast (Geschäftsleitung), Evelyne Rast (Geschäftsleitung), Reto Buchli (Leiter Verkauf); verantwortlich bei Clou: Marcel Huwiler (Kreation), Albi Christen (Strategie); Copyright Bilder: Sara Furrer (Packaging & Personen ), Laila Bosco/Clou (Portfolio).
