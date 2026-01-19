Clou

Kaffeerösterei erhält neues Erscheinungsbild

Die Luzerner Werbeagentur Clou hat für die Schweizer Kaffeerösterei Rast ein umfassendes Redesign umgesetzt. Anlass für die Neugestaltung waren die Übergabe des Familienunternehmens an die vierte Generation sowie der Umzug an einen neuen Standort im September 2024.

Rast Kaffee mit neuem Auftritt: Das bestehende Logo wurde nur geringfügig angepasst. (Bild: zVg/Clou)