Bühler & Bühler: Kampagne von Manor gewinnt Award

Die Kommunikationsagentur Bühler & Bühler hat 2022 eine Multichannel-Lehrlingskampagne für Manor entwickelt (persoenlich.com berichtete). Dafür hat die Warenhausgruppe nun Gold beim «Brand4Young Talents Awards 2023» gewonnen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Preis wurde anlässlich des 5. Lehrlingsmarketing-Praxisforums in Wien verliehen.

Insgesamt sind laut Mitteilung 31 Projekte von international bekannten Unternehmen eingegangen. Die Bewertungen der Fachjury führten zusammen mit dem Saal-Voting zu einer Gesamtnote. In die Bewertung flossen Originalität und Kreativität, Zielgruppen-Treffsicherheit und -Ansprache sowie Authentizität und Glaubwürdigkeit ein.

Unter dem Motto «Special Everyday. Like you.» sollte die Kampagne junge Menschen auf Manor aufmerksam machen. Das Ziel war es, die Warenhausgruppe als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren. In den fünf aktivierenden Videokonzepten trugen Lernende von Manor die Botschaften höchstpersönlich an die Zielgruppe der Gen Z. Um möglichst viele potenzielle «Youngstars» zu erreichen, lief die Employer-Branding-Kampagne auf diversen digitalen Kanälen.

Zuständig bei Manor waren gemäss Mitteilung Sherin Keller, Head of Employer Branding, und Renate Wunderlin, Head of Youngstar Development. Sie haben von Anfang an eine lebendige, freche Kampagne angestrebt – ohne dabei Authentizität und Natürlichkeit zu vermissen. So zeigten sie sich äusserst zufrieden mit dem Resultat und dem gewonnen Preis: «Die Agentur Bühler & Bühler hat mit ihrer Idee einen Nerv getroffen. Der Gold-Award ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir mit unserer Strategie im Employer Branding auf dem richtigen Weg sind.»

Zuständig bei Bühler & Bühler: Kreation: Stephanie Geiger (Creative Director), Mario Strbac (Digital Content Manager), Beratung: Raphael Bühler (CEO), Ronda Miller (Junior Consultant). (pd/yk)