Seit Juni erscheinen die amtlichen Publikationen des Kantons St. Gallen nicht mehr im gedruckten Amtsblatt, sondern auf einer neuen Online-Plattform. Jetzt sind dort auch die Urteile der St. Galler Gerichte sowie Entscheide von Departementen zu finden.

Seit dem 1. August 2019 können auf der Publikationsplattform des Kantons St. Gallen Entscheide des Kantonsgerichtes, der Kreisgerichte, des Verwaltungsgerichtes, des Versicherungsgerichts sowie der Verwaltungsrekurskommission nachgelesen werden. Weiter sind dort Entscheide aller sieben Departemente aufgeschaltet.

Die Fälle seien nach Nummern, Stichworten, den jeweiligen Instanzen, Leitentscheiden oder Zeiträumen des Entscheiddatums auffindbar, teilte die St. Galler Staatskanzlei am Montag mit.

Am 1. Juni 2019 ist im Kanton St. Gallen die neue elektronische Publikationsplattform gestartet. In den letzten Wochen seien über 100'000 Seitenaufrufe verzeichnet worden, hiess es in der Mitteilung. Interessierte hätten bereits 1500 Suchabonnemente gelöst. (sda/log)