Boldt BPI: Katrin Nesemann wird Partnerin

Publiziert am 02.07.2026

Die strategische Kommunikationsberatung Boldt BPI verstärkt ab Juli die Präsenz am Standort Zürich mit der Transformationsspezialistin Katrin Nesemann. «Was mich beeindruckt bei Boldt BPI sind neben den Plattformen, die für Kunden im Einsatz sind, die konsequent länderübergreifenden Teams, mit denen wir auch die Schweizer Kunden unterstützen», lässt sich Nesemann in einer Mitteilung zitieren. Bei Transformationsprozessen mit internationaler Ausrichtung sei dies ein entscheidender Faktor für die Beratungsarbeit.

Nesemann war zuvor bei der deutsch-schweizerischen Beratung CCounselors tätig, wo sie im Januar 2025 in den Partnerkreis aufgenommen worden war (persoenlich.com berichtete). Davor war sie Managing Partnerin der Witten Group sowie Leiterin Interne Kommunikation bei der Bank Vontobel. Zudem war sie als internationale Public-Policy-Verantwortliche bei Roche sowie in der Zusammenarbeit mit deutschen Bundesministerien und Organisationen wie der GIZ und den Vereinten Nationen aktiv. Ihre sektorale Expertise liegt gemäss Mitteilung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Pharma & Life Sciences, Energie & Chemie, Automotive und Industrie.

Auch Gründungspartner Matthias Graf äussert sich zur Neubesetzung: «Die Führungskräfte, mit denen wir sprechen und arbeiten, haben alle verstanden, wo die zurzeit dringlichsten Herausforderungen liegen. Sie sind vor allem daran interessiert, klare und faktenbasierte Einordnung zu bekommen und darauf basierende konkrete Ideen für den Umgang mit regulativen, organisatorischen oder positionierungsbezogenen Fragen.»

Die Personalie fällt in eine Phase des europäischen Ausbaus der BPI Group, zu der BoldtBPI seit Ende 2023 gehört: Im Frühling 2026 stiess die Berliner Agentur 365 Sherpas mit rund 60 Mitarbeitenden zur Gruppe, auch die Standorte London und Brüssel wurden personell verstärkt. Die BPI Group beschäftigt nach eigenen Angaben über 400 Mitarbeitende an elf Standorten in den USA und Europa. (pd/cbe)