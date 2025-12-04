Publicis Group: KI-Film zum 100-Jahr-Jubiläum

Produziert von Publicis Conseil, nutzt der Film «A Lion Never Gives Up» proprietäre KI-Plattformen der Groupe aus eigenen Archiven. Ein Viertel besteht aus Live-Aufnahmen, der Rest aus GenAI-2D- und 3D-Rekonstruktionen historischer Szenen, heisst es in einer Mitteilung.
Zur Herstellung katalogisierten KI-Prompt-Künstlerinnen und Archivare 4500 Bilder für 150 Aufnahmen. Prodigious Paris übernahm die Produktion mit neuem Bearbeitungsprozess, bei dem Aufnahmen bis zur Fertigstellung neu generiert werden konnten. In einer traditionellen Pipeline ist nach Erreichen der Bearbeitungsphase alles festgelegt. Bei diesem Projekt blieb hingegen alles offen – jede Aufnahme konnte von Grund auf neu generiert werden. Die Groupe, 1926 in Montmartre gegründet, beschäftigt heute rund 103’000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.
CEO Arthur Sadoun nennt den Film eine «menschliche, historische und technologische Odyssee», die Kreativität mit KI-Fähigkeiten verknüpft.
Ergänzend erscheint eine Dokumentation mit Elizabeth Badinter, Maurice Lévy und Sadoun zur Unternehmensgeschichte.
Der Film soll die Widerstandskraft und Innovation der Publicis Groupe im Wandel der Zeit betonen. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Publicis Conseil: Marco Venturelli (Global CEO/CCO Leo – CEO/CCO Publicis Conseil - CCO Publicis Groupe France), Agathe Bousquet (Présidente Publicis Groupe France et Présidente de Publicis Conseil), Alexis Ben Behe (Directeur de Création Executif / Executive Creative Director), Maud Robaglia (Directrice de Création / Creation Director), Gurvan Prioul (Creative & UX Design Director / Directeur Créatif et UX Design), Hamza Ben Maadoum (Directeur Artistique Junior) (Konzept und Umsetzung); Filmproduktion: Prodigious Paris (Christopher Thiery, CEO; Caroline Petruccelli, MD; Yann Dubois, Producteur Exécutif; Cédric Herbet, Post producteur; Nico Vogel, VFX Creative Director; Nicolas Loir, DOP; Damien Perrolaz, Chef opérateur son cinéma; Marie Caron, Directrice de production; Martin Sumeire, Producteur son; Kouz, Mix und Sound Design); Dokumentation: Stanislas Valroff (Réalisation); Eddy Story (Production); Prodigious Studio XR (Drehort).