Über den Sport und den damit verbundenen Werten fördert die Laureus Stiftung Schweiz gezielt die Integration und Persönlichkeitsbildung von Kindern und Jugendlichen und deren physische und psychische Gesundheit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dabei stehe nicht die Leistung im Zentrum, sondern die Freude am Sport und das gemeinsame Erlebnis. Die Stiftung fördere junge Menschen, die Unterstützung brauchen – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sozialer Schicht oder gesundheitlichen Einschränkungen.







Unsere Gesellschaft ist laut Mitteilung durch starke Leistungsorientierung und schnellen Wandel geprägt. Das spürten auch immer mehr Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Viele davon wachsen in Familien auf, die über wenig Mittel verfügen, wie häufig bei Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern der Fall; in Familien mit Migrationshintergrund, die schwach integriert sind oder in bildungsschwachen Familien.

Viele Kinder haben auch wegen einer physischen Beeinträchtigung nur beschränkten Zugang zu sportlichen Aktivitäten. Bei all diesen Gruppen setze Laureus mit sozialen Sportprojekten in der Schweiz an, die wissenschaftlich fundiert und langfristig ausgerichtet seien. (pd/lol)