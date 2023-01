MYTY Group: Kirsten Dietz wird Chief Culture Officer

Der People- und Culture-Bereich von MYTY wird ab sofort von Kirsten Dietz geleitet, wie es in einer Mitteilung heisst. In ihrer neuen Funktion als Chief Culture Officer soll sie vor allem für das Zusammenwachsen des zwei Jahre alten Netzwerkes mit Standorten in Deutschland und der Schweiz sorgen.

Dietz hat die Agentur Strichpunkt vor 27 Jahren zusammen mit Jochen Rädeker gegründet und seitdem «zu einer der führenden Design- und Branding Agenturen Deutschlands» weiterentwickelt. Als Designerin und Autorin von Design-Standardwerken habe sie die Designkultur Deutschlands «nachhaltig mitgestaltet». Jetzt übernimmt die 55-Jährige eine neue Aufgabe in der Geschäftsführung der MYTY-Gruppe. Strichpunkt bleibt sie als Geschäftsführerin für die strategische Weiterentwicklung der Agentur weiterhin erhalten.

«Wir sind mit Strichpunkt im Jahr 2021 MYTY beigetreten, weil wir das Gefühl hatten, dass wir in der Gruppe mitdenken, mitentwickeln und mitprägen können. Als nun diese neue Rolle an mich herangetragen wurde, war es für mich die Konsequenz dieser Entscheidung. In der Geschäftsführung sind richtige gute Leute, mit denen ich etwas bewegen und voranbringen kann», wird Kirsten Dietz in der Mitteilung zitiert.

CEO David Rost sagt: «Ich bin sehr froh darüber, Kirsten für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Sie ist eine erfolgreiche Unternehmerin und etablierte Führungspersönlichkeit und wird MYTY und unser Team mit ihrer analytischen Denkweise und ihrem Erfahrungsschatz bereichern.»

In den Kompetenzbereich von Kirsten Dietz fällt vor allem die strategische Profilierung der Agenturgruppe, «um die Dachmarke weiter mit Leben zu füllen und die Menschen langfristig zusammenzubringen». Konkrete Aufgaben im Jahr 2023 seien beispielsweise das House of MYTY, der Aufbau des HR-Teams und die strategische Entwicklung der Kultur und Marke. Dietz sagt zum Kern ihrer zukünftigen Arbeit: «Der Wert der Gruppe entsteht durch verschiedenste Menschen, verschiedenste Agenturen, verschiedenste Hintergründe und Kulturen. Damit wir als Netzwerk auf Augenhöhe zusammenwachsen können, braucht es eingespielte Prozesse und Abläufe, die Sinn ergeben, aber vor allem eine Kultur, in der sich alle wohl fühlen.» (pd/tim)