Publiziert am 06.01.2026

Der neue Name «KP mountaineering guides» ersetzt die bisherige Bezeichnung «K&P – Die Bergführer». Neben dem neuen Namen entwickelte die Agentur Evoq ein neues Logo mit organischen Formen, stilisierten Bergen und dem Schweizer Kreuz. Die Farbe Rot wurde als Gestaltungselement beibehalten. Mit dem neuen Auftritt will sich das Unternehmen im internationalen Markt besser positionieren, heisst es in einer Medienmitteilung.











In einem Workshop erarbeitete Evoq gemeinsam mit dem Unternehmen eine neue Brand Story, schärfte die Zielgruppen und entwickelte Botschaften für die künftige Kommunikation. Die Positionierung «Best of Mountains – Guided by Experts» bildet den Kern des neuen Markenauftritts und wird als Qualitätslabel eingesetzt.

«Mit dem Rebranding drücken wir aus, dass wir mit KP Mountaineering ein neues Kapitel aufschlagen», wird Mitbegründer und Bergführer Ruedi Kellerhals zitiert.



Neben der Markenentwicklung lieferte Evoq eine Social-Media-Toolbox für das interne Marketing-Team. Für die Wintersaison setzte die Agentur eine Google-Ads-Kampagne mit Anzeigegruppen und Keywords auf, die Skitourenreisen bewirbt. Die bestehende Website wurde im Rahmen eines Skinnings für das Rebranding angepasst. (pd/nil)