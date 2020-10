BFP-Partner: Kommunikationsagentur gegründet

«Wir erlauben uns, als BFP-Partner im Schweizer Markt mit Gelassenheit und Kreativität – gerade in Krisenzeiten – neue Wege zu gehen. Mit über 100 Jahren Erfahrung sind wir vier BFP-Partner im richtigen Alter, unserer Kundschaft mit viel Expertise und noch mehr persönlichem Einsatz zur Seite zu stehen. Jung und wild war einmal – gerade jetzt ist Reife und Knowhow gefragt», lässt sich BFP-Mitgründer Peter Plan in einer Mitteiliung vom Mittwochmorgen zitieren.

Die Absicht der neuen Kommunikationsagentur ist: Mit genauem Zuhören, kreativen Ideen und zielorientierten Umsetzungen sollen Herausforderungen auf Kundenseite gemeistert und nachhaltig sowie gewinnbringend gelöst werden. «Wir erlauben uns, das in langjähriger Arbeit gesammelte Knowhow 1:1 unserer Kundschaft zugute kommen zu lassen», schreibt die Agentur weiter.

Peter Plan und Danny Fässler setzen mit Event-Ex, seit rund zehn Jahren Event- und Ausstellungsprojekte in der Schweiz und im Ausland um. Nebst Event-Auftritten für Kunden wie Die Schweizer Post, Rega, Delinat oder BMW Schweiz gehören die Durchführungen von Publikumsmessen wie den Slow Food Markets (Zürich & Bern) oder der Fachmesse Cultura Suisse (Bern) zu ihrem Wirkungskreis.

Die Gebrüder Andi und Thomi Borowski setzen mit ihrer Agentur Borowski+ für Wort und Bild in den Bereichen grafische Gestaltung und Kommunikation seit mehr als zehn Jahren Kampagnen und Projekte für Kunden wie Kulturprozent/Migros Zürich, Städte wie Opfikon, Kloten oder Wangen Brüttisellen sowie für Kunden wie den Akademischen Sportverband Zürich oder Graubünden Tourismus um.

«Gemeinsam bilden die vier Unternehmer neu als BFP-Partner eine gebündelte Kraft, die mit Reife und Kreativität eine Konstellation ergibt, die sich in vielen gemeinsamen Projekten erfolgreich bewährt hat. Jetzt soll die Kundschaft von den kreativen Ideen profitieren. Denn: BFP-Partner erlauben sich, Kunden sicher in Neuland zu navigieren», so die Mitteilung. (pd/lol)