PrimCom: Kommunikationsagentur gründet eigene Hospitality-Unit

Publiziert am 01.09.2025

Grüber arbeitet seit 2014 bei PrimCom und hat bereits Hotelkunden betreut. Laut Geschäftsführerin Vanessa Bay verzeichnet die Agentur seit Jahren wachsende Nachfrage aus der Hotellerie, wie PrimCom mitteilte.

«Hospitality-Kunden noch gezielter unterstützen»

«Mit der neuen Einheit können wir Hospitality-Kunden aus dem gesamten DACH-Raum in Zukunft noch gezielter und effizienter unterstützen», lässt sich Vanessa Bay, Inhaberin und Geschäftsführerin von PrimCom, in der Medienmitteilung zitieren.



Die neue Unit soll mittelfristig personell und geografisch im DACH-Raum ausgebaut werden. Eine eigene Landingpage ist geplant. Das bestehende Geschäft der Agentur bleibt unverändert.

Die Kommunikationsagentur hat Büros in Zürich, Wien und Berlin. Die Agentur ist auf Tourismus und Reisen spezialisiert und bietet Dienstleistungen wie strategische Kommunikation, Media Relations, Social Media und Krisenkommunikation an. (pd/nil)