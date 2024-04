Rubmedia: Kommunikationsagentur verstärkt Beratungskompetenz

Drei versierte Fachleute mit unterschiedlichen Hintergründen und Fachkenntnissen verstärken ab sofort die Beratungs- und Kreativkompetenz des traditionsreichen Familienbetriebs. Das schreibt Rubmedia in einer Medienmitteilung. Bei den Neuzugängen handelt es sich um Marina Oswald, Tobias Frehner und Sandra Wolff.

Marina Oswald hat an der Schule für Gestaltung in Bern Drucktechnologin gelernt und sich als Produktionsleiterin und im Social-Media-Marketing weitergebildet. Zuletzt war sie Kundenberaterin und Produktionsleiterin bei Ritz Crossmedia AG. Bei rubmedia werde sie die Kundschaft in haptischen und crossmedialen Kommunikationsprojekten beraten, schreibt Rubmedia.

Tobias Frehner ist gelernter Kaufmann mit Berufsmatur und war bisher als Unternehmensjournalist und Chef vom Dienst im Newsroom von Swisscom tätig. Frehners sei als Kantonalpräsident der Berner Jungfreisinnigen mit allen politischen Wassern gewaschen und SRF-Arena-erprobt, teit die Agentur mit. Das Fachmagazin «Schweizer Journalist:in» hat ihn soeben in die Top 30 unter 30 der Schweizer Kommunikationsbranche gewählt. Er wird seinen Beratungsschwerpunkt bei Rubmedia in der den Bereichen PR, Corporate Communication und Social Media setzten. Daneben wird er ein berufsbegleitendes Masterstudium an der Fachhochschule Nordwestschweiz absolvieren.

Sandra Wolff hat an der Design Akademie Berlin Kommunikationsdesign studiert. Sie bringt über zwanzig Jahre Erfahrung als Artdirektorin bei Deutschen und Schweizer Agenturen mit. Ihren Kampfgeist habe sie als Profischwimmerin und Kanu-Olympionikin entwickelt, teilt Rubmedia mit. In der Agentur leitet Sandra seit Januar 2024 das Gestaltungsteam und berät die Kundschaft in visuellen und kommunikativen Fragen. Zusätzlich ist Sandra auch als Berufsbildnerin Grafik EFZ im Einsatz und unterstützt so den Branchennachwuchs. (pd/nil)