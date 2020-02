Credit Suisse

Kommunikationschef Adam Gishen geht

Adam Gishen, zuständig für Investor Relations, Marketing und Kommunikation, verlässt die Bank.

An der Bilanz-Medienkonferenz der Credit Suisse vor zwei Jahren: CEO Tidjane Thiam bespricht sich mit Adam Gishen, Head of Investor Relations and Communications. (Bild: Keystone/Ennio Leanza).