UPC: Kommunikationschef Roland Bischofberger geht

Roland Bischofberger, bisheriger Leiter von Corporate Affairs bei UPC, verlässt das Unternehmen nach acht Jahren, um eine neue Funktion ausserhalb der Telekommunikationsbranche anzutreten. Aufgrund seines Austritts wird die Kommunikationsabteilung neu aufgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mick Fernhout wird neben seiner Rolle als Chief Strategy Officer und Mitglied der Geschäftsleitung künftig auch der Abteilung Corporate Affairs vorstehen. Der 51-Jährige ist seit Januar 2018 für UPC tätig und hatte zuvor innerhalb von Liberty Global verschiedene Führungspositionen inne, so auch die Verantwortung über die Kommunikationsbelangen von UPC in Holland.

Bernard Strapp wird ab sofort als Head of Public Relations für die externe Kommunikation verantwortlich sein. Der 34-Jährige ist seit vier Jahren bei UPC in der externen Kommunikation tätig und war zuletzt verantwortlich für die Medienstelle. Er verantwortet neu die aktive und reaktive Unternehmenskommunikation über alle bestehenden Kanäle sowie die Sicherstellung der integrierten Kommunikation von UPC. In diesem Rahmen verstärkt er das Mediensprecher-Team mit Stephanie Niggli. Durch ihre Tätigkeiten bei McKinsey & Company und Burson-Marsteller (jetzt Burson Cohn & Wolfe), wo sie unter anderem für Mandate wie Huawei, Oracle und Accenture verantwortlich war, bringt Niggli grosses Know-how in den Bereichen IT, Telekommunikation und Technologie mit. Die 30-Jährige ist seit Oktober 2018 in der Kommunikation von UPC tätig.

Damit vertreten Bernard Strapp, Massimo Gonnella für die Romandie und Stephanie Niggli künftig das Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit. Die 30-jährige Alexandra Bini übernimmt neu die Leitung der internen Kommunikation & Integration und gibt ihre Rolle als Mediensprecherin ab.

Bischofberger verantwortete seit dem Jahr 2010 die Kommunikationsabteilung von UPC (damals Cablecom). Der 39-Jährige verlässt das Unternehmen, um eine neue Aufgabe als Kommunikationsleiter in einem international tätigen Konzern zu übernehmen. «Roland trug als Kommunikationsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung massgeblich zum Imagewandel des Unternehmens bei», wird UPC-CEO Severina Pascu in der Mitteilung zitiert. «Ich bin überzeugt, dass wir mit dem neuen Setup optimal gerüstet sind für die Zukunft.» (pd/cbe)