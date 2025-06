JTI: Kommunikationschef verlässt Tabakkonzern nach zwölf Jahren

Publiziert am 02.06.2025

Wie persoenlich.com aus Medienkreisen erfahren hat, wird Kevin Suter, Director Corporate Affairs & Communications und Mitglied der Geschäftsleitung von JTI Schweiz, das Unternehmen per Ende August verlassen. Er war insgesamt zwölf Jahre für den Tabakkonzern tätig und leitete in den letzten vier Jahren die Abteilung für Public Affairs und Kommunikation.

Suter prägte in dieser Zeit die Positionierung von JTI im politischen und gesellschaftlichen Diskurs rund um die Tabakregulierung entscheidend mit. Insbesondere im Rahmen der laufenden Debatten über Werbeverbote setzte er sich für ausgewogene und praxistaugliche Regulierungen ein. Sein Engagement trug wesentlich dazu bei, dass differenzierte Lösungen gefunden werden konnten, die sowohl dem Jugendschutz als auch wirtschaftlichen Interessen Rechnung tragen.



Zu seinen weiteren Verdiensten zählen die Stärkung der unternehmensinternen und externen Kommunikation sowie der Aufbau tragfähiger Beziehungen zu politischen und medialen Stakeholdern in der Schweiz.



Über seine berufliche Zukunft ist derzeit noch nichts bekannt. Auf Anfrage bestätigte Suter seinen Weggang und kündigte an, sich «neuen Herausforderungen» widmen zu wollen. (ma)