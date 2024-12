Rapperswil-Jona: Kommunikationschefin verlässt die Stadt

Publiziert am 05.12.2024

Die Kommunikationschefin von Rapperswil-Jona, Andrea Frei Gschwend, verlässt die Stadt Rapperswil-Jona per Ende Jahr auf eigenen Wunsch, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuvor hatte sie den abgewählten Stadtpräsidenten Martin Stöckling während acht Jahren begleitet und war bereits für dessen Vorgänger Ernst Zoller tätig, den sie in dessen Wahlkampf beriet. Beide Stadtpräsidenten wurden aufgrund der Berichterstattung von Verleger Bruno Hug nicht mehr gewählt (persoenlich.com berichtete).

Laut Pressemitteilung der Stadt Rapperswil-Jona will Andrea Frei Gschwend wieder in die Agenturwelt zurück. Vor ihrem Amtsantritt in Rapperswil-Jona war sie als politische Beraterin bei Farner Consulting tätig.

Die frisch gekürte Stadtpräsidentin Barbara Dillier hat die oder den neuen Kommunikationsverantwortlichen noch nicht bestimmt. (pd/ma)