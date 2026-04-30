SRF: Kommunikationsprofi Urs Frei bei «Persönlich»

Publiziert am 30.04.2026

Der 58-jährige Urs Frei ist Germanist, Historiker und EMBA-Absolvent der HSG. Er begann seine Laufbahn als Reporter, Filmemacher und Mediensprecher – unter anderem für die Basler Zeitung, die Weltwoche, Swisscom sowie verschiedene TV- und Radiosender. Später wechselte er in die Unternehmenskommunikation und leitete die Kommunikation bei Firmen wie Adecco, Georg Fischer und Heineken Schweiz sowie beim Bundesamt für Statistik. Heute führt er als geschäftsführender Inhaber FreiRaum Solutions und präsidiert den Schweizerischen Hängegleiter-Verband. Der 58-Jährige überstand in seinem Leben mehrere schwere Abstürze und Unfälle als leidenschaftlicher Gleitschirm-Pilot.

Ebenfalls auf dem Podium sitzt Lisa Catena: Die 46-jährige Satirikerin und KI-Expertin ist bekannt als Autorin des wöchentlichen Rückblicks «Zytlupe» auf Radio SRF 1 und hat die Plattform «Lehrberufe Live!» mitbegründet, wie es im Programmhinweis heisst.

Moderiert wird der Anlass von Christian Zeugin. «Persönlich» wird am Sonntag, 3. Mai, um 10 Uhr live aus dem Stadttheater Solothurn gesendet. Türöffnung ist um 9 Uhr, der Eintritt ist frei. (pd/cbe)