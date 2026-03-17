Brandmover: Kondomkönigin lanciert eine Videoreihe

Publiziert am 17.03.2026

Hammer erzählt chronologisch die Geschichte des Kondoms, beginnend mit Anekdoten wie Giacomo Casanova, der bereits im 18. Jahrhundert ein Kondom aus Schafsdarm getragen haben soll. Der Bogen spannt sich bis zur Gründung von Feelgood Condoms und aktuellen Themen. Die Videos vermitteln fundiertes Wissen in ruhiger, seriöser Tonalität.

«Mir war wichtig zu zeigen, dass Kondome mehr sind als nur Schutz, wenn man sie richtig versteht», wird Hammer in einer Mitteilung zitiert. Das Format schafft einen informativen, nahbaren Zugang zur Sexualaufklärung ohne Klischees. Die Clips sind auf den Social-Media-Kanälen von Feelgood Condoms verfügbar. (pd/cbe)