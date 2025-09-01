Publiziert am 01.09.2025

Die neue eidgenössische Fachprüfung «Konzepter:in und Texter:in» wurde im Mai und Juni 2025 erstmals abgehalten. Von den Teilnehmenden bestanden 75 Prozent die Prüfung und erhielten den entsprechenden Fachausweis. Den neuen Fachausweis haben erhalten: Elisa Ganter, Verónica Gattuso, Miriam Mathis, Anina Tschanz, Claudia Hollenstein und Fabian Kaufmann.

Die Berufsprüfung unterscheidet sich von bisherigen Fachausweisen durch die Integration von Künstlicher Intelligenz in den Prüfungsablauf, wie der Trägerverein der Ausbildung in einer Medienmitteilung schreibt. Teilnehmende müssen den Umgang mit KI-Tools beherrschen und diese für die Entwicklung von Marketingkampagnen einsetzen können. Das Spektrum reicht von der Analyse und Strategieentwicklung bis zur Umsetzung von Text-, Video- und Audioinhalten.



«Projektarbeiten, die absolut kampagnentauglich sind»

Der neue Fachausweis ersetzt den bisherigen eidgenössischen Fachausweis «Texterin und Texter». Nach Angaben des Trägervereins wurden die Anforderungen gesteigert. Die Prüfung verlangt komplexere Projektaufträge und setzt verstärkt auf strategisches Denken sowie technologische Kompetenz. «Wir haben Projektarbeiten gesehen, die absolut kampagnentauglich sind und morgen eingesetzt werden können», wird Fabian Zahner, Creative Director und Präsident des Trägervereins, in der Medienmitteilung zitiert.

Die Absolventen sollen als vielseitige Fachkräfte in Unternehmen einsetzbar sein. Neben kreativen Aufgaben müssen sie auch rechtliche und technologische Aspekte der KI-Nutzung beurteilen können. Der Fachausweis zielt darauf ab, Einzelpersonen zu befähigen, vollständige Kampagnen eigenständig zu entwickeln. Die Berufsprüfung wird künftig regelmässig durchgeführt werden. (pd/nil)