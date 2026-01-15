Publiziert am 15.01.2026

Victorinox lädt Kreative weltweit ein, das Swiss Army Knife neu zu interpretieren. Mit dem Projekt «Re-Imagine» bezieht das Unternehmen aus dem schwyzerischen Ibach zum ersten Mal externe Perspektiven in die Produktentwicklung des Taschenmessers ein.

Die Teilnehmenden sollen Funktionalität mit Originalität verbinden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Victorinox bewertet die Einreichungen nach Vision, Handwerkskunst, Funktionalität, Sammelwert und Storytelling. Das Unternehmen will ausgewählte Ideen selbst umsetzen.

Eingereicht werden können Vorschläge bis am 16. Februar 2026 über die Victorinox-Community-Plattform. Diese diente bisher als Treffpunkt für Sammler und Markenfans. Später präsentiert Victorinox ausgewählte Entwürfe und lässt die Community darüber abstimmen. Die Konzepte könnten in den kommenden Jahren Teil einer limitierten Kollektion werden.

Das Unternehmen begründet das Projekt mit dem wachsenden Bedürfnis der Konsumenten nach Authentizität, Handwerkskunst und Emotionalität. (pd/cbe)