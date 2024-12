KSA: Krebs-Podcast Tumorboard lanciert

Publiziert am 06.12.2024

«Tumorboard» begleitet in sechs Episoden die Krebsbetroffenen Corinne und Manuel auf ihrem Behandlungsweg durch das Onkologiezentrum Mittelland (OZM) des KSA. Bei der 50-jährigen Corinne wurde vor einigen Jahren eine aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert, beim 39-jährigen Manuel vor einem Jahr ein Hirntumor. Der Podcast nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit durch verschiedene Stationen der modernen Krebstherapie, vom Tumorboard über die CAR-T-Zelltherapie bis hin zur psychoonkologischen Betreuung, heisst es in der Mitteilung.



Verständlich und tiefgründig



«Unser Ziel war es, dieses komplexe Thema auf eine Weise zu vermitteln, die nahbar, verständlich und zugleich tiefgründig ist», wird Christoph Mamot, Chefarzt Onkologie und Vorsitzender des OZM, zitiert. «Der Podcast hat uns ermöglicht, die interdisziplinäre Expertise des Onkologiezentrums in einem Format darzustellen, das Menschen auf persönlicher Ebene abholt.»

Neben den persönlichen Geschichten von Corinne und Manuel bietet der Podcast Einblicke in den Alltag im Onkologiezentrum am KSA. Akustische Aufnahmen aus Tumorboards, Bestrahlungen und nuklearmedizinischen Untersuchungen geben einen authentischen Eindruck der Behandlungsabläufe. Der Podcast ist Teil der jährlichen Patienteninformationspflicht, die von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) für zertifizierte Onkologiezentren gefordert wird. Die jährliche Rezertifizierung des OZM am KSA bestätigt die Einhaltung höchster Qualitätsstandards in der interdisziplinären Krebsbehandlung.



Der Podcast ist seit dem 5. Dezember 2024 auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie auf der Website des KSA unter ksa.ch/podcast verfügbar. Zum Start stehen die ersten beiden Folgen bereit. Je zwei weitere Episoden folgen am 11. Dezember und am 17. Dezember 2024. (pd/wid)