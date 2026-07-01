Qube Creatives: KSA-Kundenmagazin erscheint im neuen Design

Publiziert am 01.07.2026

Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat sein Kundenmagazin überarbeitet. Konzept und Gestaltung der neusten Ausgabe stammen von Qube Creatives, umgesetzt in Zusammenarbeit mit dem Team Marketing & Kommunikation des Spitals, wie die Agentur mitteilt.

Inhaltlich befasst sich die neuste Ausgabe mit dem Thema «komplexe Diagnostik und Therapie». Dabei wird dargestellt, wie Fachpersonen verschiedener Disziplinen am Kantonsspital Aarau bei vielschichtigen Krankheitsbildern zusammenarbeiten, um aus einzelnen Befunden ein Gesamtbild zu erstellen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit wird auch im Bildkonzept des Magazins aufgegriffen.

Qube Creatives war für Konzeption, Gestaltung und Illustration verantwortlich und begleitete zudem die Fotografie sowie die gesamte Produktion. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 116'000 Exemplaren als Beilage der Aargauer Zeitung. (pd/spo)