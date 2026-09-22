Riverside Strategy: Kultur als strategisches Kapital

Publiziert am 22.09.2026

Der Titel des Abends, «Kultur = Kapital», spielt auf Joseph Beuys' Formel «Kunst = Kapital» an. Dahinter steht laut Mitteilung ein erweiterter Kapitalbegriff, der auch Wissen, Kreativität, Beziehungen und gesellschaftliche Teilhabe miteinschliesst.

Segantini, Kulturunternehmerin, Gründerin von Segantini Unlimited und Urenkelin des Malers Giovanni Segantini, eröffnete die Runde mit der These, Kultur schaffe Räume, in denen Menschen Zugehörigkeit erfahren. Bechtler, Verlegerin von Ink Tree Editions und Gründerin der Engadin Art Talks, sagte, Künstlerinnen und Künstler würden gesellschaftliche und politische Entwicklungen häufig früh thematisieren, Fragen stellen und neue Perspektiven eröffnen.

Kwiatkowski, Leiterin Gesellschaftsengagement der Mobiliar, stellte das Kulturengagement des Versicherers vor. Das Engagement der genossenschaftlich verankerten Versicherung folge einem langfristigen Ansatz: fördern, vermitteln, vernetzen. Laut Mitteilung geht es dabei «nicht primär um maximale Reichweite, sondern um langfristige Wirkung und glaubwürdig gelebtes gesellschaftliches Engagement». Kultur diene zudem als «Sensorium» für gesellschaftliche Entwicklungen und könne Impulse für die Weiterentwicklung des Unternehmens und seiner Angebote liefern.

Riegel, Kunstwissenschaftler und Mitinhaber der Riverside Unternehmensgruppe, schloss den Abend mit einer Einordnung zur fortschreitenden gesellschaftlichen Fragmentierung in unterschiedliche Milieus und digitale Teilöffentlichkeiten. Unternehmen müssten die Motive hinter gesellschaftlichen Debatten verstehen sowie kulturelle Codes und historische Zusammenhänge berücksichtigen – dafür brauche es Frühwarnsysteme über unterschiedlichste Kanäle. (pd/cbe)