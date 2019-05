Aus über 550 Eingaben aus 65 Ländern haben die Juroren der Organisation Mercom in New York erneut ein Kundenmagazin der Agentur Infel ausgezeichnet. «Driven», das Magazin des Schweizer Antriebssysteme-Herstellers Maxon Motor, gewann Bronze in der Sparte Technology oben hinaus, in der es schon 2014 Gold gewonnen hatte (persoenlich.com berichtete). Das schreibt die Agentur in einer Mitteilung.







«Nach einem erfolgreichen Pitch hat uns Maxon Motor mit dem Redesign des Kundenmagazins beauftragt. Dass unser Team damit auch die Astrid-Award-Jury begeistern konnte, freut mich ausserordentlich. Der Award ist uns so Lob und Ansporn zugleich», wird CEO Alfredo Trassati zitiert.

Die Astrid Awards würdigen herausragende Leistungen in Corporate Design und wurden dieses Jahr bereits zum 33. Mal vergeben. Neben der Agentur Infel wurde Coop mit «Honors» ausgezeichnet. Der Detailhändler gewann in der Kategorie Beauty/Hair mit dem Magazin «Beauty & Life» und in Food/Lifestyle mit «Grill». Beide Magazine wurden durch die Agentur The Home of Content realisiert. (pd/log)