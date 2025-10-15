Newsroom | Stämpfli: Kundenmagazin «Hauszeit» lanciert

Publiziert am 15.10.2025

Das Magazin setzt künftig auf eine crossmediale Umsetzung mit Schwerpunkt auf digitalen Inhalten, heisst es in einer Mitteilung. Auf der Onlineplattform werden Longreads mit Videos, Audios, Infografiken und interaktiven Elementen kombiniert. Thematisch behandelt Hauszeit aktuelle Ereignisse wie den Murgang in Brienz im August 2024 oder das Hochwasser von 2005 in Bern aus der Perspektive von Gebäudeeigentümern.

Die Neukonzeption beinhaltet auch eine Reduktion der Erscheinungsweise von zwei auf eine gedruckte Ausgabe pro Jahr. Die Print-Version wurde ebenfalls neugestaltet und erhält ein überarbeitetes Layout sowie eine neue Dramaturgie. «Unser Ziel ist es, aktuelle Themen rund um Sicherheit, Prävention und Versicherung noch spannender und verständlicher zu vermitteln», erklärt Linda Zampieri, Chefredaktorin von Hauszeit bei der GVB.

Für die Umsetzung holte die GVB externe Partner ins Boot: Newsroom Communication verantwortete die Neukonzeption sowie das crossmediale Konzept und Plattform-Layout. Stämpfli Kommunikation zeichnet für Konzept, Design und Umsetzung der Print-Ausgabe verantwortlich, während Etextera sämtliche Texte erstellt. Mit der Neuausrichtung will die GVB ihre Kommunikation modernisieren und Print-, Online- sowie Social-Media-Kanäle enger miteinander verzahnen. (pd/spo)