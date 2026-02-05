Yeas: Kunsthalle Graubünden mit neuem Gesicht

Publiziert am 05.02.2026

Das visuelle Konzept arbeitet mit einem Wechsel zwischen Fokus und Unschärfe. Yeas abstrahierte Bildmotive und überführte sie in Farbflächen, die den Kunstwerken Raum geben.

Die Farbpalette leitet sich aus Alberto Giacomettis Werk «Die Bar Olympia» ab und stellt einen Bezug zur lokalen Kunstgeschichte her. Die Bildmarke, ein abstrahiertes «K», greift die Architektur der Fasciati Galerie auf, heisst es in einer Mitteilung.

Das UX- und UI-Design überträgt das Spiel mit Fokus und Unschärfe in den digitalen Raum. Die Website arbeitet mit ruhigen Übergängen, klarer Typografie und ermöglicht ein reibungsloses Nutzungserlebnis auf allen Endgeräten. (pd/cbe)