Yuni: Läckerli Huus schärft seinen Auftritt

Publiziert am 23.09.2026

Laut Mitteilung sollte die bestehende Identität von Läckerli Huus weiterentwickelt und nicht grundlegend verändert werden. Genannt werden drei Ziele: Die Frakturschrift sollte leichter lesbar werden, der Premiumcharakter deutlicher sichtbar und die Unterscheidung der Sorten im Regal einfacher.

Yuni hat die Wortmarke neu gezeichnet und ihre Formen vereinfacht. Die Frakturschrift bleibt, ebenso die Markenfarben Schwarz und Gold, deren Zusammenspiel neu ausbalanciert wurde. «Bei einer Marke mit einer solchen Geschichte geht es nicht darum, möglichst viel zu verändern. Entscheidend ist, die prägenden Elemente zu bewahren und dort weiterzuentwickeln, wo die Marke an Klarheit und Relevanz gewinnen kann», lässt sich Carmen Baumgärtner, Gründerin und CEO von Yuni, in der Mitteilung zitieren.

Für die Verpackungen hat die Agentur ein Gestaltungssystem entwickelt, das Produkte und Sorten klarer unterscheidbar macht. Typografie, Farben, Produktbezeichnungen und Food-Aufnahmen sind aufeinander abgestimmt. Klarere Informationshierarchien sollen im Regal die Orientierung erleichtern.

Für die Food- und Produktbilder hat Yuni klassische Bildbearbeitung mit einem KI-gestützten Fotostudio kombiniert. Damit lassen sich die Produkte in verschiedenen Umgebungen zeigen und die Motive für unterschiedliche Kommunikationsmittel anpassen.

Zum Erscheinungsbild gehören laut Mitteilung auch die Filialen. Logo, Packaging, Food-Abbildungen und Filialgestaltung sollen ein einheitliches Ganzes ergeben. Laut Unternehmen erfolgt die Einführung schrittweise. (pd/cbe)