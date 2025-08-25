Publiziert am 25.08.2025

Die auf Technologie und Immobilien spezialisierte Agentur soll PlaceB bei der weiteren Expansion und Positionierung als urbaner Infrastrukturdienst unterstützen. Das steht in einer Medienmitteilung.

PlaceB bietet digitale Self-Storage-Lösungen und richtet sich an gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, Wohnraummangel und erhöhte Mobilität. Das Geschäftsmodell kombiniert B2C-Kundenservice mit B2B-Flächenmonetarisierung für Immobilieneigentümer.

«Self-Storage entwickelt sich von der Nischenlösung zur urbanen Grundausstattung», sagt PlaceB-CEO Tobias Kaufmann. Die Kommunikationsstrategie konzentriert sich auf datengestützte Alltagsrelevanz im Privatkundenbereich sowie ESG-konforme Flächenaktivierung für Geschäftskunden.

Patrick Milo, Managing Director bei Grip, erklärt: «PlaceB zeigt, wie digital zugänglicher Lagerraum gesellschaftliche Herausforderungen löst.» (pd/nil)