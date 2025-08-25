Die auf Technologie und Immobilien spezialisierte Agentur soll PlaceB bei der weiteren Expansion und Positionierung als urbaner Infrastrukturdienst unterstützen. Das steht in einer Medienmitteilung.
PlaceB bietet digitale Self-Storage-Lösungen und richtet sich an gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, Wohnraummangel und erhöhte Mobilität. Das Geschäftsmodell kombiniert B2C-Kundenservice mit B2B-Flächenmonetarisierung für Immobilieneigentümer.
«Self-Storage entwickelt sich von der Nischenlösung zur urbanen Grundausstattung», sagt PlaceB-CEO Tobias Kaufmann. Die Kommunikationsstrategie konzentriert sich auf datengestützte Alltagsrelevanz im Privatkundenbereich sowie ESG-konforme Flächenaktivierung für Geschäftskunden.
Patrick Milo, Managing Director bei Grip, erklärt: «PlaceB zeigt, wie digital zugänglicher Lagerraum gesellschaftliche Herausforderungen löst.» (pd/nil)