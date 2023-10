Relyz: Larissa Ameti und Luca Böhi neu im Team

Relyz vermeldet zwei Neuzugänge: Mit Luca Böhi stiess anfangs Oktober ein Experte für Digital Experience Design zum Unternehmen. Bereits seit Juli verstärkt Larissa Ameti das Team als Senior Consultant mit Expertise in den Bereichen Customer Experience und Marketing Automation, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Benjamin Kocher, Founder und Managing Partner von Relyz: «Ich freue mich sehr, mit Larissa und Luca zwei erfahrene Profis in ihren Fachbereichen für Relyz gewonnen zu haben. Ihr Zugang komplettiert unser Team ideal und erlaubt uns, unsere Kund:innen künftig rund um die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels noch ganzheitlicher zu beraten. Von Strategie und Konzeption über die visuelle Entwicklung inklusive Prototyping bis hin zur erfolgreichen Implementierung und Skalierung.»

Larissa Ameti arbeitete vor ihrem Zugang zu Relyz in der IT- und Finanzbranche. Zuletzt war sie als Head of Customer Experience bei der Migros Bank und zuvor als Data Product Manager und Owner sowie Agile Master bei Comparis tätig. Mit ihrer Erfahrung und Expertise in den Bereichen Customer Experience Management und Marketing Automation bringt sie laut Mitteilung zusätzliches Strategie- und Umsetzungs-Knowhow in das Team von Relyz ein.

Nach beruflichen Stationen bei renommierten Unternehmen wie Hinderling Volkart, IBM und Wirz war Luca Böhi die vergangenen drei Jahre selbstständig als Freelancer tätig. Als kreativer Senior Digital Designer mit Spezialisierung auf Experience- und Interface-Design umfasst sein Portfolio laut Communiqué vielfältige Projekte für zahlreiche Branchen, Agenturen und Unternehmen – von Start-ups über lokale KMU bis hin zur globalen Marke.

Relyz mit Sitz im Zürcher Seefeld ist eine Beratungsboutique für Digital-Strategie und Business-Transformation. Das Angebot reicht von Unternehmensberatung in den Bereichen Digitalisierung und Marketing-Technology über CX- und UX-Design bis hin zur agilen Entwicklungsbegleitung und Implementierung von digitalen Produkten. (pd/cbe)