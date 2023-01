Relyz: Neue Beratungsboutique am Start

Relyz begleitet ihre Kundinnen und Kunden laut einer Mitteilung «mit interdisziplinärem Know-how sowie einer holistischen Denk- und Arbeitsweise auf dem Weg zu mehr Fokus, Effizienz und Performance». Von der Strategie-Entwicklung und -Implementierung bis hin zur Konzeption und Umsetzungsbegleitung von digitalen Produkten und Services unterstütze die Beratungsboutique Unternehmen zielgerichtet sowie End-to-End. Ein ausgeprägtes Netzwerk mit Expertinnen und Experten aus digitalen Spezialdisziplinen ermögliche es Relyz, für individuelle Kundenbedürfnisse das jeweils ideale Setup zu definieren, um Strategien und Projekte erfolgreich umzusetzen.

«In Anbetracht der rasanten Entwicklungen auf technologischer, gesellschaftlicher und rechtlicher Ebene entstehen immer mehr Komplexitäten, aber auch Opportunitäten. Um als Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein, sind ein strategischer Weitblick sowie Fokus und Agilität zentral. Genau dabei unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden als externe Sparringspartner und Berater mit Digital- und Marketing-Expertise, Kreativität sowie einem ausgeprägten Unternehmergeist», wird Benjamin Kocher, Founder und Geschäftsführer Relyz, zitiert.

Benjamin Kocher ist laut Mitteilung «ein ausgewiesener Digital-Experte mit über 15 Jahren Berufserfahrung an der Schnittstelle von Marketing und Technologie». Vor der Gründung der Relyz AG war er als Digital Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Kreativagentur Stuiq und zuvor als Head of Direct, Digital & Market Management sowie Mitglied der Direktion bei Allianz Partners tätig.

Co-Founder Sandro Walder ist Partner und CEO der Kreativagentur Stuiq sowie ein Experte mit über 20 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Markenstrategie, Unternehmensführung und Transformation. Er sagt: «Wir glauben fest daran, dass es zukünftig vermehrt ein Ökosystem mit Fachspezialisten aus verschiedensten Disziplinen braucht, um wirklich überzeugende und mehrwertstiftende Lösungen zu entwickeln. Die strategische Partnerschaft zwischen der digitalen Strategieberatung Relyz und der Kreativagentur Stuiq ermöglicht es uns, umfassende Expertise in den Bereichen Digital, Marketingtechnologie sowie Markenstrategie zu vereinen und als One-Stop-Shop mit Doing-Mentalität komplexe Projekte ganzheitlich erfolgreich umzusetzen.»

Relyz hat den Firmensitz – ein ursprüngliches Ladenlokal inklusive Workshop- und Collaboration-Space – an der Dufourstrasse 97 im Zürcher Seefeld und damit in unmittelbarer Nähe der Kreativagentur Stuiq, wo Benjamin Kocher und Sandro Walder in den vergangenen Jahren bereits zusammengearbeitet haben. (pd/cbe)