Vom 12. bis 14. Januar 2024 finden die nächsten Lauberhornrennen statt. Zum ersten Mal im neuen Design und als Home of Legends, wie die verantwortliche Agentur KSP Krieg Schlupp Partner in einer Mitteilung schreibt. Das jährlich stattfindende internationale Skirennen in Wengen umfasst eine Abfahrt, einen Slalom und einen Super-G.

Der neue Auftritt umfasst sämtliche physischen und digitalen Präsenzen der Lauberhornrennen. Vom gesamten institutionellen Auftritt wie Briefpapier und Visitenkarten über den Essensgutschein, die Akkreditierung, das Programm, den Lageplan und das Rennplakat bis zu sämtlichen temporären und ganzjährigen Beschilderungen Indoor und Outdoor wurde buchstäblich alles im neuen Design erarbeitet. Im selben Zug wurde auch der komplette Bewegtbild- und Digital-Auftritt neu erarbeitet, teilweise mit Partneragenturen. Der neue Auftritt umfasst zusätzlich auch Bereiche wie Live-Auftritt, Marken-/Merchandise-Artikel und vieles mehr.

Basis für den Neuauftritt ist das neue Design 41 Grad. Denn schnell und steil, das ist die Seele der Lauberhornrennen, schreibt KSP. So wird die Kernmarke Lauberhorn von zwei Speedspuren im 41 Grad-Winkel durchrast. Diese 41 Grad ziehen sich als roter Faden durch das komplette Design, das entweder im sportlichen Blau oder im stilvollen Schwarz.

Der Claim Home of Legends soll das Lauberhorn zur Marke mit weltweiter Strahlkraft machen. Denn am Lauberhorn, der längsten, schnellsten und schwierigsten Abfahrt der Welt, entstehen seit 1930 Jahr für Jahr Legenden. Mit und dank den Fahrern, Fans, Helfern und Partnern. Und mit und dank der Natur und Bergwelt, die die Lauberhornrennen weltweit unvergleichlich machen. Mythos und Magie, Helden und Rekorde, Speed und Spektakel, Show und Stimmung – so werden die Lauberhornrennen als das Home of Legends inszeniert.

Im Herbst wurde der neue Auftritt der Internationalen Lauberhornrennen an einem exklusiven Anlass der Crème de la Crème des Schweizer und Internationalen Skirennsports präsentiert. Verbände, Sponsoren, Partner und Freunde zeigten sich laut KSP begeistert. Der Anlass war gleichzeitig der Startschuss der Internationalen Lauberhornrennen für ihre Reise ins 100-jährige Jubiläum. Das neue Design wird laut KSP jährlich erweitert – bis zum 100-jährigen Jubiläum und darüber hinaus.

Verantwortlich beim Verein Internationale Lauberhornrennen: Urs Näpflin (OK-Präsident), Andreas Rickenbacher (Vizepräsident, Ressortleiter Marketing und Kommunikation), Reto Fuchs (Ressortleiter IT & Digitalisierung), Andreas Mühlheim (Geschäftsführer), Claudia Hediger (Partnermanagement, Stv. Geschäftsführerin); verantwortlich bei KSP: Alba Rau (Art Direction), Marie Auer (Design), Stephanie Waldvogel (Motion Design, Film), Sabine Reinemann (Beratung), Daniel Krieg (Strategie, Marke, Creative Direction), Manuela Pasanen, Bianca Jäger (Produktion), Anita Kummer, Uwe Schlupp (Creative Consulting); Motion Pictures Markenfilm: ©1946-2023 SRF, lizenziert durch Telepool GmbH Zürich; Copyrights: Mit freundlicher Unterstützung von Swiss-Ski; Webauftritt: Agentur Koch; Social Media Auftritt: Kargo; Live Auftritt: DEF Kallen Production; Beschilderungen: Richnerstutz. (pd/wid)