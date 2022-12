Swiss: Léa Wertheimer wird Kommunikationschefin

Swiss International Air Lines hat Léa Wertheimer zur neuen Head of Corporate Communications ernannt. Zusammen mit ihrem Team wird sie ab April 2023 ganzheitlich die externe und interne Kommunikation von Swiss verantworten, wie es in einer Mitteilung heisst. Wertheimer wird an Swiss-CEO Dieter Vranckx berichten. Sie folgt auf Daniel Bärlocher, der das Unternehmen im Oktober 2022 verlassen hat, um ausserhalb der Aviatikbranche eine neue Herausforderung anzunehmen (persoenlich.com berichtete).

«Léa Wertheimer ist aufgrund ihrer langjährigen und vielseitigen Erfahrung in der Kommunikationsbranche die ideale Besetzung für diese anspruchsvolle Position», lässt sich Dieter Vranckx in der Mitteilung zitieren.

Wertheimer blickt auf eine langjährige Karriere in der Kommunikationsbranche zurück. Seit Anfang 2017 hat sie die Funktion der Leiterin Media Relations bei der Schweizerischen Post inne und zeichnete für die Medienarbeit des gesamten Konzerns verantwortlich. Zusätzlich leitete sie während der Corona Pandemie die Krisentaskforce zur Kommunikation. Zuvor war Wertheimer zwischen 2013 und Ende 2016 als Mediensprecherin für das Staatssekretariat für Migration in Bern tätig, nachdem sie von 2006 bis 2013 als Redaktorin bei der Neuen Luzerner Zeitung sowie den Zürcher Oberland Medien arbeitete. Davor war sie als Luftverkehrsangestellte bei Swissport und als Flight Attendant bei Swissair tätig.

Léa Wertheimer ist Schweizerin und verfügt über einen Abschluss zur Sekundarlehrerin phil. I für Sprachen und Geschichte der Universität Zürich sowie über einen CAS in Krisenkommunikation der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und einen Abschluss zur Managerin in Krisenkommunikation der Deutschen Presseakademie Berlin.

Die Stelle für die Leitung Media Relations bei der Post werde intern und extern ausgeschrieben, heisst es auf Anfrage. (pd/awp/sda/cbe)