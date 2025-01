Publiziert am 16.01.2025

Die bisherige Head of Production von Yoveo | Team Farner übernimmt per Januar 2025 die Geschäftsführung der Video-Skills-Agentur. Leonie Studer ist seit neun Jahren im Unternehmen tätig und Partnerin von Team Farner. Sie folgt auf Andreas Herren und Marco Demont, die als bisherige Geschäftsführer die Agentur aufgebaut haben, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich bin stolz, an den Erfolg der Agentur anzuschliessen, besonders nach dem Gewinn des Master of Swiss Web Awards im letzten Jahr. Mit dem Team, den Technologien von morgen und unseren Kund:innen werden wir noch einiges bewegen», wird Studer zitiert. In ihrer vorherigen Position war sie bereits für die Verbindung zwischen Team, Markt und neuen Technologien verantwortlich.

Andreas Herren und Marco Demont bleiben der Agentur als Berater und Partner erhalten. In dieser Funktion sollen sie ihre Erfahrung und Netzwerke einbringen und insbesondere die Expertise von Yoveo innerhalb von Team Farner stärker vernetzen.

Yoveo wurde 2015 gegründet und gehört seit August 2022 zu Team Farner. Am Standort Wallisellen beschäftigt das Unternehmen rund 20 Mitarbeitende. Die Agentur ist spezialisiert auf Video Consulting, Video Content und Video Technology, insbesondere die Verbindung von Videoinhalten mit KI und Personalisierung. (pd/cbe)