Huawei Schweiz: Lihua Pu leitet neu aufgestelltes Team

Huawei Schweiz hat sein Public-Affairs- und Communications-Team neu aufgestellt. Geleitet wird es von Lihua Pu als Vice President Public Affairs & Communications. Die Media Relations im Consumer-Bereich werden durch zwei Neuzugänge gestärkt, heisst es in einer Mitteilung. Das Kommunikationsteam von Huawei umfasse somit neu sechs Leute, die angesichts des wachsenden Interesses an den Aktivitäten von Huawei dem Hightech-Unternehmen in der Schweiz eine Stimme verleihen würden.

Lihua Pu hält laut Mitteilung einen EMBA der Cheung Kong Graduate School of Business, Peking, sowie einen Master in Wirtschaftswissenschaften der Hunan Normal University. Die gebürtige Chinesin bringt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in internationalen Unternehmen in den USA und in Europa mit. Bevor sie zu Huawei in der Schweiz stiess, durchlief Lihua Pu berufliche Stationen bei Sybase, Citrix, HP oder Oracle. Zuletzt verantwortete sie beim Finanzsoftwareunternehmen Misys die Greater China Region. Mit diesen Erfahrungen verfügt Lihua Pu über ein tiefes Verständnis für multikulturelle Vielfalt und interkulturelle Kommunikation, heisst es. Ihre Aufgabe bei Huawei Schweiz sei es, das Public-Affairs- und Kommunikationsteam zu leiten und dabei das richtige Gleichgewicht zwischen globalen Themen und lokalen Informationsbedürfnissen zu finden.

Weitere fünf Kommunikationsprofis

Die Kommunikation in der Consumer Business Group (Devices, Accessories & AppGallery), einem der drei Standbeine neben der Carrier und der Enterprise Business Group von Huawei in der Schweiz, wird neu durch Pascal Landolt und Vanessa Wang gestärkt.

Landolt sei in der Schweizer Medienwelt bestens vernetzt und freue sich, die Kontakte zu Redaktionen, Bloggern und Influencern in seiner Position als PR-Manager weiter zu pflegen und auszubauen. Mit seinem Diplom der Wirtschaft und Sinologie (Chinesische Sprache und Kultur) an der Guangxi University in China sowie seinen Erfahrungen als Redaktor und Content Manager bei Unternehmen wie Swisscom und Techgarage bringt er beste Voraussetzungen für die Medienarbeit rund um Huaweis marktführende Smartphones mit, heisst es weiter.

Die französischsprachige Schweiz wird neu von Wang betreut. Sie hält einen Master in Communications der Pariser Universität SciencesPo und hat umfassende Erfahrungen in der Luxusgüterindustrie. Sie leitete in den vergangenen zwei Jahren von Paris aus die internationale Kommunikation für L’Oréal Luxe.

Ausserdem verantwortet Axel Menning Public Affairs sowie das Engagement von Huawei in Branchen- und Digitalverbänden. Manuel Küffer leitet Corporate Communications. Das Corporate-Team wird unterstützt von Laura Glaninger als Public Affairs & Communications Manager. (pd/cbe)