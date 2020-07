Brandpulse: Lilja Capital Advisory Partners tritt neu auf

Brandpulse hat für den Finanzmarkt-Player das Branding entwickelt, das auf der Positionierung als Relationship-fokussiertes Unternehmen basiert, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Markenauftritt lehnt sich an das Brand Design der Muttergesellschaft Lilja & Co., einen europäischen Berater für Aktienkapitalmärkte, an und spannt einen Bogen zwischen Seriosität ausstrahlender Kompetenz einerseits und frisch-modern und gleichzeitig nachhaltig wirkender Anmutung andererseits. Entstanden ist ein Branding, das stark zukunftsgerichtet ist, ohne die Herkunft und die Anbindung an die Mutterfirma zu vernachlässigen.

Brandpulse erarbeitete das Logo und das Brand Design sowie eine übergreifende Bildwelt, die mit Detailbetrachtungen von architektonischen Elementen und Strukturen in einladenden Farbtönen besticht, welche flexibel eingesetzt werden können. Die Bildwelt verkörpert die Kompetenz und Seriosität der Arbeit von Lilja Capital Advisory Partners und symbolisiert den Fokus aufs Detail. In den Porträts der Mitarbeitenden widerspiegeln sich die auf Vertrauen basierenden Beziehungen des Unternehmens zu Geschäftspartnern und Kunden.





Brandpulse realisierte auch den Internetauftritt von Lilja Capital Advisory Partners. In die Website wurden verschiedene Module integriert, mit denen das Unternehmen schnell und einfach Services, Team, Leistungen und Referenzen selbst editieren und darstellen kann. Zudem erarbeitete Brandpulse umfangreiche Templates für Firmenpräsentationen. (pd/lol)