Miss Wolf: Lisa Lüscher steigt zur Partnerin auf

Publiziert am 07.11.2025

Lisa Lüscher steigt bei Miss Wolf zur Partnerin auf. Die Senior Project Managerin arbeitet seit 2022 für die Zürcher Ad-Produktionsstätte und verantwortet Grossproduktionen für Kunden wie Cornèrcard, Aldi Suisse, Coop, CSS und Twint.

«Lisa hat Miss Wolf in entscheidenden Phasen geprägt. Ihre Fähigkeit, unter Druck die richtigen Prioritäten zu setzen und Kunden wie Team sicher durch komplexe Projekte zu führen, macht sie zu einer Schlüsselfigur unserer Produktions-DNA», wird Gründer und Geschäftsführer Tobias Müllhaupt in einer Mitteilung zitiert. Der Schritt in die Partnerschaft ermögliche es, der wachsenden Nachfrage nach der spezialisierten Produktion gerecht zu werden.

Miss Wolf ist auf die Produktion digitaler Werbemittel spezialisiert. Die Produktionsstätte setzt zunehmend auf künstliche Intelligenz in der Werbemittelproduktion und realisiert bereits erste AI-gestützte Cases für namhafte Kunden. (pd/cbe)