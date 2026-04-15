Publiziert am 15.04.2026

Die DPA-Tochter News aktuell und P.E.R. Agency haben im Februar 79 PR-Fach- und Führungskräfte aus der Schweiz befragt. 57 Prozent der in Medienstellen tätigen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren geben an, dass ihr Gehalt in den vergangenen zwölf Monaten gleich geblieben ist. In PR-Agenturen trifft dies auf 62 Prozent zu.

Einen Gehaltsanstieg verzeichneten 31 Prozent der Medienstellen-Beschäftigten und 29 Prozent der Agenturangestellten. 12 Prozent der PR-Profis in Medienstellen melden sogar einen Rückgang, auf Agenturseite sind es 9 Prozent.

Trotz der geringen Lohnentwicklung zeigt sich die Mehrheit der Befragten zufrieden: 60 Prozent der Beschäftigten in Medienstellen sind sehr oder eher zufrieden mit ihrem aktuellen Gehalt, in PR-Agenturen sind es 42 Prozent, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beim Blick auf künftige Gehaltsverhandlungen erwartet gut die Hälfte (53 Prozent) keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. 39 Prozent rechnen mit schwierigeren Verhandlungen, nur 3 Prozent gehen von leichteren Gesprächen aus.

Einen Jobwechsel aufgrund der Gehaltssituation schliessen 75 Prozent der Befragten aus. 11 Prozent erwägen diesen Schritt, 14 Prozent sind unentschlossen.

Als zusätzliche Leistungen wünschen sich die Befragten vor allem externe Weiterbildungsangebote (46 Prozent) und zusätzliche Ferientage (32 Prozent). 18 Prozent nennen die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten. (pd/cbe)