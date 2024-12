Feinheit: Lucas Bally verstärkt politische Strategieberatung

Publiziert am 18.12.2024

Die Zürcher Kommunikationsagentur Feinheit hat Lucas Bally als neuen Strategie- und Kommunikationsberater engagiert. Der 47-jährige Basler wechselt vom Hochbaudepartement der Stadt Zürich zur Agentur, wo er zuvor neun Jahre als Kommunikationsleiter tätig war.

Bally verfügt laut einer Mitteilung über einen Master in Publizistik, Soziologie und Informatik der Universität Zürich. Seine berufliche Laufbahn führte ihn von einem Internet-Start-up zu Schweizer Radio und Fernsehen, wo er Online-Projekte leitete und die erste abteilungsübergreifende Social-Media-Strategie implementierte.

Die Personalie steht im Zusammenhang mit der Anfang 2024 angekündigten Expansion der politischen Strategieberatung bei Feinheit. Die Agentur will ihre Dienstleistungen für Behörden, Organisationen und Unternehmen in diesem Bereich ausbauen. Isabelle Bamert, Partnerin der Agentur, sieht in Bally eine Ergänzung zum bestehenden Team für politische Analyse, Strategie und Kommunikation. (pd/cbe)