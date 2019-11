Publicis: Lukas Eiselin steigt bei MetaDesign an Bord

Ab dem 1. November erhält MetaDesign mit Lukas Eiselin Verstärkung in der Geschäftsleitung. Als Managing Director soll er mithelfen, die strategische Weiterentwicklung der Agentur voranzutreiben, wie MetaDesign in einer Mitteilung schreibt.

Lukas Eiselin war von 2014 bis 2019 als Vice President Global Brand and Communications bei Ricola tätig. Neben der globalen Markenführung hat er die Bereiche Werbung, digitale Kommunikation sowie Unternehmenskommunikation verantwortet. In seiner Zeit bei Ricola habe Eiselin die Marke neu positioniert, darauf aufbauend eine globale Kommunikationsplattform definiert sowie zahlreiche Kampagnen entwickelt und weltweit ausgerollt. Davor war er bereits sechs Jahre lang Head of Strategy bei MetaDesign, wo er unter anderem für Axpo, Georg Fischer, SBB, Swissmilk und Sonova arbeitete.

«Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen von Ricola bei MetaDesign einzubringen. Und bin überzeugt, gemeinsam mit dem grossartigen Team den nächsten Schritt in Richtung Markenführung der Zukunft zu machen», lässt sich Eiselin in er Mitteilung zitieren.

Lukas Eiselin ist weiterer Managing Director bei der Markenagentur MetaDesign und bildet gemeinsam mit Alexander Haldemann, Michel Gabriel und Christoph Knecht die Geschäftsleitung. Seit 2016 ist MetaDesign Teil der Publicis Groupe und nimmt im globalen Netzwerk die Rolle als Spezialistin für strategische Markenführung wahr.

Im Interview mit persoenlich.com sagt Alexander Haldemann: «Mit MetaDesign haben wir Grosses vor und einen klaren Plan. Mit Lukas Eiselin gewinnen wir einen hochkarätigen Markenexperten, der sowohl Agentur- wie auch Kundenseite kennt.» (pd/eh)